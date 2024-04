Mark Uytterhoeven zou aanpassing doen aan parcours Ronde van Vlaanderen: "Als zatte pinguïns uitgelachen in het buitenland"

De Ronde van Vlaanderen zorgde opnieuw voor heel wat commotie. Op de Koppenberg stond bijna het hele peloton stil en te voet. De analisten hebben een duidelijke mening over wat er met de helling moet gebeuren.

Toegegeven: een natte Koppenberg is moeilijk om naar boven te rijden, maar normaal gezien moet het een profwielrenner wel lukken. De omstandigheden - met onder meer een krasselende Ivan Garcia Cortina als leider - zaten ook niet echt mee.

Mark Uytterhoeven zou de Koppenberg uit het parcours nemen van de Ronde van Vlaanderen. Dat heeft hij toegegeven in Wielerclub Wattage: "Ik wil het wel nuanceren. Op zaterdag moet je beslissen en bij slecht weer moet je er hem uit laten."

© photonews

"Waarom de rest nu zegt dat de Koppenberg erin moet blijven? Omdat ze er zich bij neerleggen dat Mathieu van der Poel sowieso had gewonnen en er drie bovenraakten op de Koppenberg. Maar als Garcia Cortina daar met een groepje van vijf vooruit was bijvoorbeeld ..."

Fout van de renners volgens Tom Boonen

"En dan vallen ze met hun vijven, dan staat heel het peloton te voet. Dan lachen ze ons in het buitenland uit, omdat die renners als zatte pinguïns glibberige kasseien moeten opklauteren. Het publiek lacht je echt uit op zo'n moment."

"Is het dat waarmee we reclame willen maken in het buitenland?" Tom Boonen nam de verdediging van de Koppenberg meteen op zich, door te zeggen dat er een paar renners foutjes maakten op de Koppenberg. "Iedere prof die zichzelf prof noemt moet de Koppenberg op kunnen, ook op een nat wegdek."