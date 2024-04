Toch vragen bij Mathieu van der Poel na nieuwe knalprestatie: "Het zou dubbel straf zijn"

Met winst in Parijs-Roubaix won Mathieu van der Poel al zijn derde klassieker dit voorjaar. Hoe lang kan de wereldkampioen deze topvorm nog rekken?

Mathieu van der Poel kwam pas in Milaan-Sanremo opnieuw in competitie. De wereldkampioen hielp zijn ploegmaat Jasper Philipsen toen aan de zege. In de E3 Saxo Classic pakte Van der Poel daarna uit met een solo van bijna 45 kilometer.

In Gent-Wevelgem woekerde Van der Poel met zijn krachten, waardoor hij door Mads Pedersen geklopt werd in de sprint. Met een solo van 45 kilometer in de Ronde en van 60 kilometer in Parijs-Roubaix zette Van der Poel orde op zaken.

Met vijf koersdagen en 1279 kilometer heeft Van der Poel nog niet veel gekoerst dit jaar. Kan hij straks ook nog schitteren in de Amstel Gold Race en vooral in Luik-Bastenaken-Luik?

Stunt Van der Poel in Luik-Bastenaken-Luik?

"We hebben in 2020 al gezien dat hij daar zesde werd, daags nadat hij in de BinckBank Tour 53 kilometer solo reed", zei ex-renner Bert De Backer bij Sporza. "Anderzijds stellen we ons ook de vraag hoelang je een piek kan rekken."

"Hij rijdt nu al een tijd rond op hoog niveau, maar hij traint ook nog altijd veel. Het is niet dat hij veel gerust heeft voor Parijs-Roubaix. En in Luik-Bastenaken-Luik trekken we ook een blik nieuwe renners open."

"Het zou dubbel straf zijn als het in Luik ook zou lukken." In dat nieuwe blik renners zit Remco Evenepoel niet meer na zijn val, maar ene Tadej Pogacar natuurlijk wel nog.