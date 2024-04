Cancellara heeft goede reden om zware believer te zijn in Van der Poel voor Luik: "Een kans die zich zelden voordoet"

Als één man het gebeuren in de klassiekers kan inschatten, dan wel Fabian Cancellara. Van der Poel en diens dominantie, daar valt niet naast te kijken.

Maar wat met Luik-Bastenaken-Luik? Van der Poel lijkt van plan om zijn voorjaar te rekken tot het Waalse Monument en Cancellara is een groot voorstander van dat idee. Dat laat de Zwitser duidelijk verstaan in zijn column voor Cyclingnews. "Het is de moeite om het te proberen, gezien de vorm waarin Mathieu verkeert."

Bovendien zullen niet alle grote namen aan de start staan in de editie van 2024. "Met Remco Evenepoel die ontbreekt en wellicht ook Primoz Roglic, ligt er een grote kans voor Van der Poel om een indrukwekkende prestatie neer te zetten en misschien zelfs te winnen." Al betekent dat niet dat de zege voor het grijpen ligt.

VAN DER POEL ZESDE IN 2020

"Tadej Pogacar zal er natuurlijk wel zijn, dat kan een geweldig gevecht worden." Dat Cancellara zo gelooft in Van der Poel, heeft ook te maken met diens vorige deelname. "Vergeet niet dat Mathieu al heel goed was in Luik-Bastenaken-Luik in 2020, de enige keer dat hij er reed. Hij eindigde zesde en won de sprint achter de kopgroep."

Er is al veel over gespeculeerd of Mathieu van der Poel een klimkoers als Luik-Bastenaken-Luik kan winnen. Cancellara acht het dus lang niet onmogelijk, integendeel. De voormalige wielerkampioen trekt sowieso al één conclusie. "Deze koers ligt niet buiten zijn vermogen", zegt hij over Van der Poel.

BELANGRIJK JAAR VOOR VAN DER POEL

"Ik weet dat het een belangrijk jaar is voor hem met ook nog de Olympische Spelen die eraan komen, maar dit is een kans die zich zelden voordoet."