Fabian Cancellara heeft wat te zeggen over de vergelijkingen tussen Mathieu van der Poel en Eddy Merckx

Mathieu van der Poel haalt de ene na de andere grote vis binnen. Net zoals ene Eddy Merckx dat ook deed tijdens zijn carrière.

Het is stilaan toch een uitmuntend palmares dat Mathieu van der Poel bij mekaar aan het fietsen is. En vooral: niets wijst er op dat er gauw een einde aan gaat komen. Dan wordt al snel de vraag gesteld of hij naast andere grootheden uit het verleden gezet kan worden. Fabian Cancellara is daar niet zo'n fan van.

"Als iemand wint zoals Mathieu dat gedaan heeft de laatste weken, is het verleidelijk om vergelijkingen te maken met het verleden. Maar dat is niet nodig. Hij is niet de nieuwe Eddy Merckx", maakt de Zwitserse wielerkampioen van weleer, zelf drievoudig winnaar in Parijs-Roubaix, duidelijk in zijn column bij Cyclingnews.

Van der Poel de beste van zijn generatie in de klassiekers

"Eddy is Eddy en Mathieu is Mathieu. Op dezelfde manier was Tom Boonen zijn eigen persoon en was ik mijn eigen persoon. Laten we gewoon genieten van het moment en van wat Mathieu nu is", vindt Fabian Cancellara al die vergelijkingen tussen toppers uit verschillende generaties maar niets.

En wat is Mathieu van der Poel nu dan volgens hem? "De beste man van zijn generatie in de klassiekers." Cancellara vertelde daarnaast ook dat hij Van der Poel graag een gooi zou zien doen naar de zege in Luik-Bastenaken-Luik.