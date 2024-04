Lotto Dstny komt met duidelijke uitleg voor geflopt voorjaar van Arnaud De Lie

De voorjaar van Lotto Dstny was geen groot succes. Bij kopman Arnaud De Lie stelde stevig teleur en trok uiteindelijk een streep onder zijn voorjaar na Gent-Wevelgem.

Nog voor het Vlaamse voorjaar van start ging verloor Lotto Dstny al een van zijn kopmannen met Florian Vermeersch. Hij brak zijn dijbeen in Spanje en moest het hele Vlaamse voorjaar missen.

De ploeg deed het wel goed met acht zeges, onder meer van Maxim Van Gils en Lennert Van Eetvelt. "Maar als Belgische ploeg weet je dat je ook afgerekend wordt op het Vlaamse voorjaar en dat verliep veel moeilijker", zegt sportief manager Kurt Van De Wouwer bij Sporza.

Ziekte van Lyme en veel druk voor De Lie

In dat Vlaamse voorjaar werd er gerekend op Arnaud De Lie. Hij werd wel tiende in de Omloop Het Nieuwsblad en vijfde in de Bredene Koksijde Classic, maar in de andere koersen was het ver zoeken naar De Lie.

Er werd uiteindelijk de ziekte van Lyme gevonden bij De Lie. Maar er was ook veel druk op de schouders van De Lie. "Dat heeft hij zelf een beetje in de hand gewerkt door de voorbije jaren zo veel te winnen waardoor het verwachtingspatroon enorm hoog ligt."

"Ik denk dat als hij weer in normale en gezonde omstandigheden kan fietsen, dan zullen de resultaten opnieuw volgen. De klasse is er, daar twijfelen we niet aan", stelt Van De Wouwer nog.