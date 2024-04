Patrick Lefevere moet ingrijpen bij Soudal Quick-Step: "Tegen zijn zin"

Soudal Quick-Step zit in de hoek waar de klappen vallen. Het zag al Remco Evenepoel en Mikel Landa uitvallen en moet dan ook renners opvorderen.

Na een dramatisch voorjaar op de kasseien had Patrick Lefevere zijn hoop gesteld op Remco Evenepoel en Mikel Landa voor de klassieker in de Ardennen. Twee valpartijen in het Baskenland beslisten daar anders over.

Evenepoel brak zijn sleutelbeen en schouderblad, een dag later viel Landa ook uit met een sleutelbeenbreuk en enkele gebroken ribben. Soudal Quick-Step zal het dus met andere jonge renners moeten doen.

In de Amstel Gold Race staan onder meer William Junior Lecerf (21), Pepijn Reinderink (21), Gil Gelders (21), Antoine Huby (23) en Mauri Vansevenant (24) aan de start. Louis Vervaeke (30) en Jordi Warlop (27) zorgen voor de ervaring.

Van Wilder tegen zijn zin in Waalse Pijl

Maar de spoeling is dun bij Soudal Quick-Step. "In de Waalse Pijl gaan we woensdag Ilan Van Wilder opstellen", zegt Patrick Lefevere bij Het Nieuwsblad.

"Een beetje tegen zijn zin, want hij zit in een trainingsblok richting de Ronde van Romandië. Ik snap zijn standpunt volledig, maar training alleen is een privilege dat we ons op dit moment niet kunnen veroorloven."