Wat spijt over de Mathieu van paar jaar geleden: Adrie van der Poel looft slimme zet Pogacar en geeft zoon wijze raad

Adrie van der Poel heeft gezien hoe zoon Mathieu het volle pond gaf, maar in Pogacar toch zijn meerdere moest erkennen in Luik-Bastenaken-Luik. Al acht Adrie het toch niet onmogelijk dat die koers ooit op het palmares van Mathieu komt.

"Gezien hoe de koers verlopen is, kan je er niet meer uithalen", reageert Adrie van der Poel bij Wielerflits op de derde plaats van zijn zoon in Luik-Bastenaken-Luik. "Jammer dat je op een gegeven moment door een valpartij achterin gesukkeld geraakt. Op de hele steile beklimmingen kan je Pogacar toch niet volgen", beseft Adrie.

Vader Van der Poel vond wel dat zijn zoon in de finale nog een prima indruk gaf. "In de laatste tien kilometer vond ik dat er op de vlakke stukken nog wat power achter zat. Hij moest ook niet gaan zitten in de sprint." Bergop kon Pogacar dan wel uitspelen dat hij veel lichter is en kon hij dus toch weer wegfladderen.

POGACAR SPEELT GEWICHT UIT

"Het slimme van Pogacar is dat hij heel vroeg begint", heeft Adrie lof voor de tactiek van de Sloveen. "Als hij wat later begint, kan een zwaardere renner het ook nog wel redden tot bovenaan." Is het voor Mathieu mogelijk om een aantal zaken aan te passen en zich in de toekomst nog meer op Luik-Bastenaken-Luik te richten?

"Dat is een keuze die je moet maken. Ga je verminderen waar je goed in bent? Wil je per se Luik-Bastenaken-Luik op je erelijst, dan moet je iets anders gaan doen. Pogacar was gewoon outstanding en grote klasse. Maar je ziet dat er toch veel mogelijk is en dat mannen met body op het einde weer boven komen drijven."

ADRIE VAN DER POEL NOEMT POGACAR GROTE KLASSE

Kortom: Adrie vindt niet dat Mathieu het al moet opgeven. "Ik zou het zomaar niet laten vallen. Als hij een paar jaar geleden de kennis had gehad, denk ik dat hij er toen dichter bij had gezeten", verwijst Adrie nog eens naar de zesde plaats van Mathieu in 2020.