🎥 Ferme domper: BMX-team beroofd in Brussel, Vlaams Belang recupereert de beelden voor harde boodschap

Op de Olympische Spelen is er natuurlijk veel meer te beleven dan alleen maar wegwielrennen. Zo wordt er ook op de baan gefietst, maar er is ook het BMX'en en het mountainbiken. De Australische BMX-ploeg heeft een ferme domper geïncasseerd.

Op weg naar de Olympische Spelen in Parijs werden de ruiten van het busje van de Australische BMX-ploeg ingeslagen. Hun uitrusting - zeer duur - werd gestolen. En het had nog veel erger kunnen aflopen zelfs.

Gelukkig voor hen werden de fietsen bewaard op de hotelkamers - dat kan je doen met een kleine BMX-fiets. Anders waren ze mogelijk ook hun fietsen kwijt geweest, met alle gevolgen van dien ook naar de Olympische Spelen toe.

Beroving in Brussel

"Ze hebben zelfs onze chocolade meegenomen. Een heel gek begin van onze reis richting Parijs", konden ze er nog een beetje groen om lachen bij de Australische delegatie. De beelden gingen ondertussen de wereld rond.

Ook Tom Van Grieken van Vlaams Belang recupereerde de beelden op de sociale media om er een verhaal aan te koppelen over onveiligheid in Brussel. "Waarom pakken systeempolitici de ontsporende criminaliteit in Brussel niet aan?", klinkt het daar.

Volgens de partij moet het 'tuig' harder aangepakt worden en is het tijd voor orde en recht. Het zal de Australische ploeg hun uitrusting overigens niet helpen terugbezorgen. De Australiërs zijn ondertussen veilig in Parijs geraakt.