Ploegmaat en concurrent Tarling bezorgt Ganna mokerslag voor olympische tijdrit

Filippo Ganna wordt tijdens de olympische tijdrit een van de grote concurrenten van Remco Evenepoel. De Italiaan moest wel een stevige domper incasseren.

Remco Evenepoel, Joshua Tarling en Filippo Ganna. Dat zijn de drie grote favorieten voor de gouden medaille voor de olympische tijdrit. Evenepoel is de huidige wereldkampioen, Ganna tweevoudig wereldkampioen en Tarling huidig Europees kampioen.

Drie jaar geleden in Tokio moest Ganna tevreden zijn met de vijfde plaats. Nu heeft hij zich specifiek voorbereid, de Italiaan reed de Tour niet. "Ik voel me goed en heb veel hoogtestages en specifieke trainingen afgewerkt. Ik voel me klaar", zegt hij bij Tutto Bici.

"Ik ga all-in, het is goud of niets. "We zijn hier om te winnen, dus ik denk op dit moment alleen maar aan het hoogste schavotje. Als er dan iemand beter is en ik heb behoorlijk gereden, dan zal ik alsnog blij zijn."

Coach Ganna helpt Tarling op de Spelen

Ganna zal het tijdens de tijdrit in Parijs wel moeten stellen zonder zijn coach Dario Cioni. Hij werd ingehuurd door de Engelse federatie om zijn ploegmaat Joshua Tarling te helpen. Toch een beetje een domper voor Ganna.

"Natuurlijk had ik Dario liever aan mijn zijde gehad, net zoals op het WK of tijdens mijn werelduurrecordpoging. Maar ik begrijp ook dat dit een geweldige kans is voor hem", zei de Italiaan nog.

"Misschien kan onze federatie er in de toekomst ook over nadenken om een WorldTour-coach in dienst te nemen, zoals British Cycling nu heeft gedaan", lijkt Ganna toch wat misnoegd te zijn.