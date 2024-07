Plugge en Lefevere wilden Van Aert en Evenepoel liever niet op de Spelen: "Slaat nergens op"

De Olympische Spelen hebben voor renners steeds meer aan waarde gewonnen. Daar zijn Patrick Lefevere en Richard Plugge niet echt blij mee.

Een olympische titel is in veel sporten het hoogst haalbare. In het wielrennen is het WK altijd de belangrijkste wedstrijd geweest, door de regenboogtrui die eraan verbonden is. Maar de Spelen worden steeds belangrijker.

De toppers uit de wielerwereld zoals Mathieu van der Poel, Wout van Aert, Remco Evenepoel, Mads Pedersen, Lotte Kopecky, Demi Vollering en Lorena Wiebes hebben allemaal een doel gemaakt van de Spelen.

Niet iedereen is fan. Ex-renner Jens Voigt, die drie keer de olympische wegrit reed, is bijzonder kritisch. "Wat mij betreft zouden er alleen jonge renners of amateurs naar de Spelen moeten gaan", zegt hij bij Tutto Bici.

Lefevere en Plugge kritisch voor Olympische Spelen

"Ik begrijp Patrick Lefevere op dit punt. Hij zegt: ik betaal mijn professionals het hele jaar, maar in een olympisch jaar ben ik ze bijna een maand kwijt. Voor mij slaat het nergens op dat professionals de olympische wegkoers rijden."

"Ze krijgen ieder jaar al drie grote rondes, vijf monumenten, een EK en WK. De olympische kampioen krijgt niet eens de kans om met een symbool van zijn overwinning rond te rijden. Dat zou nog een mooie bonus zijn."

Ook Richard Plugge, CEO van Visma-Lease a Bike, is het eens met de uitspraken van Voigt en Lefevere. Hij retweette de uitspraken van Voigt. Dat Van Aert en Evenepoel op de Spelen zitten, is dus niet naar wens van Lefevere en Plugge.