Duel met Van der Poel in Parijs? Uitspraak van Van Aert doet het beste verhopen

Wout van Aert is geen favoriet voor de tijdrit op de Olympische Spelen in Parijs, maar in de wegrit zijn er wel kansen. Drie jaar geleden werd hij tweede in Tokio.

Op de Spelen in Tokio werd Wout van Aert zesde in de tijdrit en tweede op de wegrit. Zijn plan was dan ook om in Parijs vol voor een medaille in het tijdrijden te gaan. Zijn val in Dwars door Vlaanderen heeft daar echter anders over beslist.

Van Aert moest de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix én de Giro aan zich voorbij laten gaan. Vooral die laatste was met twee lange tijdritten belangrijk voor de Spelen. Van Aert reed echter opnieuw de Tour.

Duel Van Aert - Van der Poel in wegrit?

Niet ideaal als voorbereiding op de tijdrit. "Maar het zou weleens goed kunnen uitpakken voor de wegrit. Met die drie zware weken in de benen en nu voldoende rust, weet ik uit ervaring dat ik volgende week goed zal zijn", zegt Van Aert bij Het Nieuwsblad.

Dat bewees Van Aert vorig jaar op het WK in Glasgow. Toen werd hij zo'n twee weken nadat hij uit de Tour was gestapt voor de geboorte van zijn tweede zoon Jerome, tweede op het WK. Van der Poel was toen de beste.

Ook op de Olympische Spelen is Van der Poel de te kloppen man. Van Aert heeft zich deze keer wel niet moeten uitpersen in de Tour, hij kan er dus wel eens heel dichtbij zijn op 3 augustus in Parijs.