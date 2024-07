Tadej Pogacar op ramkoers? "Dat heeft zeker niet geholpen"

De Tour de France werd een weergaloos succes voor Tadej Pogacar. Hij pakte de gele trui en sprokkelde onderweg ook nog eens zes etappezeges. Tijd om te knallen op de Olympische Spelen? Neen, het wordt rusten en naar het volgende doel toewerken.

Tadej Pogacar past zoals geweten voor de Olympische Spelen. De tijdrit ging hij sowieso al niet rijden, maar nu past hij ook voor de wegrit. Domen Novak - ook al van UAE Team Emirates - vervangt hem in de selectie.

Pogacar zelf reed deze week nog het natourcriterium van Surhuisterveen. Daarna ging hij naar Slovenië, waar een volksfeest losbarstte. Iedereen wilde een glimp opvangen van de absolute topper van hun land bij thuiskomst.

© photonews

Die gaat zich nu voorbereiden op zijn volgende doel. Dat wordt het WK in Zürich, dat eind september op het programma staat. Geen Vuelta en dus drie grote rondes op één jaar, maar wel een kans op een regenboogtrui.

Niet-selectie Zigart was ook van belang

En dus geen Olympische Spelen voor Pogacar. In Slovenië gaf hij ook aan hoe het zover is kunnen komen. Dat zijn vrouw niet naar Parijs mocht, speelde daarbij een grote rol: “Het is niet de belangrijkste reden voor mijn afzegging, maar het heeft zeker niet geholpen."

“Ik denk dat ze haar plek verdient, als tweevoudig nationaal kampioen op de weg en in het tijdrijden. Žigart is de enige Sloveense wielrenster die ooit top 10 heeft gereden in World Tour-wedstrijden van een week. Ze heeft het de afgelopen twee jaar geweldig gedaan door punten te winnen voor Slovenië en zonder haar zouden ze geen twee plekken hebben in de wegwedstrijd", aldus de Sloveen volgens Het Laatste Nieuws.