Adrie van der Poel denkt echt niet dat zoon Mathieu moet vrezen: "Ik heb er zelf veel vertrouwen in"

Mathieu van der Poel hoopt een gelijkaardige truc als in 2023 uit te halen. Vader Adrie heeft er best veel vertrouwen in dat zijn zoon op een goed niveau zal presteren in Parijs.

Nochtans is het opnieuw geen memorabele Tour geweest voor Mathieu van der Poel, uitgezonderd zijn rol als lead-out voor Philipsen. Vorig jaar was Van der Poel achteraf wel supersterk op het WK. Het idee is om eenzelfde effect te bereiken op de Spelen, maar is het wel realistisch om zoiets twee jaar na mekaar te doen?

Cyclism'Actu vroeg Adrie van der Poel vlakaf of Mathieu olympisch kampioen gaat worden. "We kruisen onze vingers. Hij bereidt zich voor, hij voelt zich goed. Waarom hij niet vroegtijdig uit de Tour de France gestapt is? De laatste dagen waren zwaar, maar ik denk niet dat hij té veel heeft afgezien. Het is een goede training."

Mathieu kan puntjes nog op de i zetten

Adrie van der Poel onderstreept zelf dat het nog mogelijk is om tussen het einde van de Tour de France en de start van de Olympische Spelen de puntjes op de i te zetten. "We gaan zien. Ik heb er zelf veel vertrouwen in dat hij daar iets moois gaat laten zien", besluit Adrie. In dat geval zal de tegenstand sterk uit de hoek moeten komen.

Hiermee voorspelt Adrie natuurlijk nog altijd geen overwinning voor zijn zoon. Tegelijkertijd mag het niet verbazen als het toch zo uitdraait. Iedereen weet dat een sterke Mathieu van der Poel bijna niet te stoppen is in de koersen die hem liggen als hij zelf zijn topniveau bereikt. Bovendien kan Mathieu ook pieken als geen ander.

Adrie kent Mathieu van der Poel het best

Zijn vader zal wel één van de personen zijn die hem het beste kent. Als die vol vertrouwen is over Mathieu, mag de rest van de wereld dat ook zijn.