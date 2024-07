José De Cauwer waarschuwt Wout van Aert: "Kan gevaarlijk zijn"

Wout van Aert is één van de outsiders tijdens de olympische tijdrit in Parijs. Hij haalt wel alles uit de kast om zijn kansen zo hoog mogelijk te houden. Daar hoort zelfs een vol voorwiel bij normaal gezien. Gevaarlijk volgens José De Cauwer.

Van Aert haalt ondertussen in ieder geval alles uit de kast om zijn kansen op een medaille zo hoog mogelijk te houden. Zo werd hij op training gespot met een vol voorwiel. Iets wat op de weg heel weinig gebruikt wordt.

Bert De Backer gaf aan dat hij wel te vinden is voor dat soort experimenten, maar de meningen zijn verdeeld over de zaak zo blijkt. Zo heeft José De Cauwer toch wel een aantal bedenkingen bij de keuze van de Belg.

© photonews

"Het kan qua aerodynamica een voordeel hebben. Maar als je spreekt over een voordeel, komt er misschien ook wel een nadeel bij kijken. Volle wielen zijn heel gevoelig voor zijwind en dat kan een gevaarlijk effect hebben."

Voordeel of nadeel?

"Al zullen ze het uiteraard wel uitgetest hebben en kan men berekenen in hoeverre zoiets wattagewinst kan opleveren. Dan moet je het afwegen tegenover het nadeel. Met spaken in je wiel heb je altijd iets meer wind en maak je ook meer wind, maar ik sta hier nu in een open ruimte en voel het toch vrij hard waaien", aldus De Cauwer vanuit Parijs tegen Sporza.

"Daarbovenop is het ook moeilijker te besturen. Als je in de beugel ligt en er komt een windstoot, zal je dat verschil wel voelen. "Of het voordeel of nadeel zal opleveren? Ik kan het van hieruit niet zeggen." Zaterdagavond weten we mogelijk meer.