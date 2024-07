Geraint Thomas onthult waarom Tadej Pogacar de Vuelta niet rijdt: "Maar hij kan het op één been"

Geraint Thomas reed net als Tadej Pogacar zowel de Giro als de Tour. De Sloveen won twee keer, maar zal de Vuelta laten voor wat het is.

Tadej Pogacar heeft er al een uitzonderlijk seizoen opzitten. De Sloveen won de Strade Bianche, vier ritten en het eindklassement in Catalonië, Luik-Bastenaken-Luik, zes ritten en het eindklassement in de Giro én de Tour.

De Sloveen werd in de Tour al soms verweten dat hij te gulzig was en te veel ritten wilde winnen. De vluchters kregen dan ook nauwelijks een kans. De komende weken zal Pogacar niet te zien zijn in het peloton. Zo laat hij de Olympische Spelen en de Vuelta aan zich voorbij gaan.

Pogacar past voor Spelen en de Vuelta

Geraint Thomas wilde graag weten waarom Pogacar de Vuelta niet rijdt. "Ik vroeg hem naar de Vuelta in het peloton, maar hij zei: ik moet mensen te vriend houden in de ploeg", zegt Thomas in zijn podcast Geraint Thomas Cycling Club.

"Ze hebben ook zoveel speerpunten bij UAE Team Emirates. Dat snap ik." Wellicht worden Adam Yates en Joao Almeida de speerpunten bij UAE in de Vuelta. "Drie grote rondes op het hoogste niveau kosten ook wel heel energie, zelfs voor Pogacar. Maar hij kan het op één been."

"Volgens mij is het WK echter zijn hoofddoel", aldus Thomas. "En hij heeft nu ook de Spelen afgezegd. Dat parcours is een beetje zoals in Glasgow. Daar doet hij mee, maar winnen is heel lastig. Waarschijnlijk wil hij nu wat rusten en dan voor het WK gaan."