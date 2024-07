Toptalent Widar (18) onthult zijn grootste werkpunt voor hij kan overstappen naar de profs

Jarno Widar (18) maakt bijzonder veel indruk bij de beloften en boekt de ene zege na de andere. Toch heeft hij nog werk voor hij de overstap maakt naar de profs.

Met eindzeges in de Alpes Isère Tour (2.2), Giro Next Gen (2.2U) en Giro della Valle d’Aosta – Mont Blanc (2.2U) doet Jarno Widar het uitstekend in zijn eerste jaar bij de beloften. De Ronde van de Toekomst en het WK worden zijn volgende grote doelen.

Toch staat de 18-jarige Widar al ver in zijn ontwikkeling. "Zonder pretentie, op fysiek vlak, zou ik al aan de top kunnen staan", zegt Widar bij Direct Vélo. "Ik had aan het begin van het jaar al de benen om bij de profs voor de winst te spelen in de Settimana Coppi e Bartali."

Widar werkt aan zijn valangst

Toch heeft Widar nog wat werkpunten voor hij de overstap maakt naar de profs. De voornaamste is zijn positionering. "Het overlijden van Gino Mäder in de Ronde van Zwitserland heeft een enorme impact op mij gehad."

Widar viel in die periode vorig jaar drie keer kort na elkaar en kreeg het verwijt dat hij niet kon dalen. "Vandaag gaat het steeds beter, maar als het kan, blijf ik toch liever achterin het peloton."

Volgens Widar zal zijn valangst een doorslaggevende factor zijn voor zijn toekomst. "Als de Ronde van de Toekomst goed verloopt en ik me daar beter in het peloton voel, zal de ploeg me nog in enkele profkoersen opstellen in het najaar."

Een overstap naar de profploeg volgend jaar behoort ook tot de mogelijkheden, ook al staat die eigenlijk pas voor 2026 op de planning. "Het team zal me de keuze geven."