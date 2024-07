Analist is blij met het experiment van Wout van Aert

Wout van Aert is één van de outsiders tijdens de olympische tijdrit in Parijs. Hij haalt wel alles uit de kast om zijn kansen zo hoog mogelijk te houden. Daar hoort zelfs een vol voorwiel bij normaal gezien.

ZIjn tijdrit in de Tour de France was nog niet super, maar ondertussen staat Wout van Aert toch alweer een paar weken verder in zijn voorbereiding. En dus lijkt hij zeker niet kansloos voor een medaille als outsider. Dat beseft hij zelf ook.

Van Aert haalt ondertussen in ieder geval alles uit de kast om zijn kansen op een medaille zo hoog mogelijk te houden. Zo werd hij op training gespot met een vol voorwiel. Iets wat op de weg heel weinig gebruikt wordt.

© photonews

Het volle voorwiel zorgt voor meer aerodynamica, maar de fiets is daardoor veel moeilijker onder controle te houden. Het is toegestaan door de UCI, dus Van Aert mag ermee rijden. De vraag is alleen of hij dat tijdens de tijdrit ook gaat durven.

Bert De Backer blij met experiment

Veel zal afhangen van de omstandigheden. "Sturen is een stuk moeilijker. Maar volgens mij is het parcours niet heel technisch en proberen ze het daarom. Ik vermoed ook dat er niet veel wind zal staan", aldus Bert De Backer bij Sporza.

"Veel bochten, veel op en af en veel wind zijn redenen om het volle voorwiel niet te gebruiken. Zelfs voor een grote renner is het bij zijwind niet aangenaam om daarmee te rijden. Maar ik vind het wel leuk dat er opnieuw geëxperimenteerd wordt."