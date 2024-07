Wout van Aert spreekt "weinig ambitieuze" doel uit voor olympische tijdrit in Parijs

Wout van Aert is geen favoriet voor de tijdrit in Parijs. Hij kon zich niet specifiek voorbereiden en is dan ook realistisch over zijn ambities.

De voorbije jaren behoorde Wout van Aert niet meer tot de wereldtop in het tijdrijden. Vorig jaar werd hij wel nog derde op het EK, maar wel op meer dan 40 seconden van Joshua Tarling. De Brit is een van de topfavorieten op de Spelen.

In de Tour kon Van Aert twee keer geen topresultaat neerzetten in de tijdritten. "Vooral die eerste tijdrit was zeker een van mijn mindere dagen. Ik was er mezelf niet", zegt Van Aert bij Sporza. Hij werd 24ste op bijna twee minuten van Evenepoel.

Beperkte ambities Van Aert in tijdrit

In de tweede tijdrit eindigde Van Aert op meer dan acht minuten van Pogacar, maar hij deed het daar dan ook rustig aan om al wat extra rust in te bouwen. Van Aert is ervan overtuigd dat hij zaterdag veel beter zal doen.

"Het klinkt misschien weinig ambitieus, maar het doel is een tijdrit rijden waar ik blij mee en trots op kan zijn. Dat is al een tijdje geleden", zegt Van Aert. Hij hoopt zo dicht mogelijk te eindigen, waar dat ook is.

Met Ganna, Tarling en Evenepoel wordt het podium moeilijk, maar Van Aert zou ook met een vierde plaats tevreden zijn. "Wie weet eindig ik na de drie favorieten en zal ik toch tevreden zijn", besloot hij.