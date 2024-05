Vansevenant duidelijk over zijn ambities: "Dan is mijn Giro geslaagd"

Mauri Vansevenant is bezig aan een goede Giro d'Italia. Na een dikke week staat hij nog steeds tussen de mensen en ook na de tijdrit staat hij nog in de top-20 van het klassement. En hij laat zeker bergop goede dingen zien.

Mauri Vansevenant verloor in de tijdrit van vrijdag weliswaar zes plaatsjes in het klassement, maar staat nog steeds in de top-20 op 6'31" van de ongenaakbare Tadej Pogacar. De top-10 is geen twee minuten verwijderd van de jonge Belg.

Vansevenant wil zijn beste vorm opnieuw vinden en tonen dat wat er in de Waalse klassiekers gebeurde geen toevalstreffer was. En dus zijn zijn doelen voor de Giro d'Italia op zich ook meteen duidelijk: hij wil in beeld gereden hebben.

"Daar een resultaat op plakken is altijd moeilijk. Er kan veel gebeuren in een Giro. Hopelijk kan ik me tonen zoals ik dat in Luik en in de Amstel deed, dat er over mij gesproken wordt", is hij duidelijk in Het Nieuwsblad over zijn doelen.

De Mauri van weleer

"Dat we terug de Mauri Vansevenant van weleer zien. Een ritzege, dat is lastig. Er zijn maar 21 kansen en je hebt altijd renners die er meerdere winnen. Ik moet al in een ontsnapping geraken en die kansen zijn beperkt."

Aan Vansevenant om de komende twee weken vormbehoud te tonen en zo te mikken op wie weet een mooie eindpositie. Tot dusver gaat alles goed, en ook zijn ploegleider Patrick Lefevere is zeer blij met zijn prestaties tot op heden.