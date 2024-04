'Opnieuw een ontgoocheling rijker: hierdoor kan Wout van Aert niet anders dan de realiteit in de ogen te kijken'

Wout van Aert moet de laatste tijd wel wat ontgoochelingen verwerken. Tot die categorie behoort ook zeker en vast het missen van de Giro.

Dat is wel duidelijk geworden in de videoboodschap van Wout van Aert op de sociale media van zijn ploeg Visma-Lease a Bike. Na zijn valpartij in Dwars door Vlaanderen leek het nochtans sowieso bijzonder krap om de Giro-start te halen gezien zijn sleutelbeenbreuk, laat staan zijn andere breuken. Daar is nu dus uitsluitsel over.

Het mag duidelijk zijn dat Van Aert wél nog naar de Giro was gegaan als het ook maar enigszins mogelijk was. Het Laatste Nieuws meldt dat de winnaar van Kuurne-Brussel-Kuurne nog lang in een deelname is blijven geloven en dat een ultieme test afgelopen woensdag klaarheid moest schenken of het al dan niet zou kunnen.

MISLUKTE TEST VOOR VAN AERT

Van Aert zou een uurtje fietsen op de rollen. Na enkele minuten moest dat plan al worden afgebroken: Van Aert had immers te veel pijn aan de ribben. Niet onlogisch aangezien het nog maar twee weken geleden is dat hij enkele van zijn ribben gebroken heeft. Die breuken laten helen neemt nu eenmaal meer tijd in beslag.

Het was op het moment van die mislukte test dat de 29-jarige Belg niet anders kon dan de realiteit onder ogen zien en een kruis moest trekken door een deelname aan de Ronde van Italië. Hoewel het begrijpelijk is dat hij wel naar de Giro had uitgekeken, moet er toch op persoonlijk vlak niet al te zwaar getild worden.

GEEN DUEL VAN AERT-POGACAR

Zijn gezondheid gaat voor en een ritzege in de Giro - hoewel mooi - gaat zijn carrière niet ineens een stuk straffer maken. Wel is het een groot verlies voor zijn ploeg bij het ondersteunen van Cian Uijtdebroeks in de bergen en voor de organisatie, dat in x aantal etappes toch op een duel Pogacar-Van Aert had gerekend.