Haalt hij de Tour of niet? Visma-Lease a Bike geeft nieuwe update over Jonas Vingegaard

Jonas Vingegaard herstelt nog van zijn zware val in de Ronde van het Baskenland. Bij Visma-Lease a Bike sluiten ze de deur voor de Tour nog niet.

Terwijl zaterdag de Giro van start gaat, werkt Jonas Vingegaard verder aan zijn revalidatie. De Deense tweevoudige Tourwinnaar heeft nog 57 dagen voor de Tour op 29 juni van start gaat in het Italiaanse Firenze.

Vingegaard verbleef na zijn val in het Baskenland bijna twee weken in het ziekenhuis. "De Tour in goeden doen halen gaat voor Jonas moeilijk worden, maar het is zeker niet onmogelijk", zegt sportief directeur Merijn Zeeman bij Wielerflits.

Volgens Zeeman wordt de situatie iedere week bekeken, maar is het nog niet duidelijk of Vingegaard zijn titel zal kunnen verdedigen in de Tour. Over het programma van de Deen kon Zeeman nog niets zeggen.

Geen hoogtestage en Dauphiné voor Vingegaard

De eerste hoogtestage van Visma-Lease a Bike in de Sierra Nevada komt voor Vingegaard ook te vroeg. Zo zal hij ook zeker de Dauphiné aan zich laten voorbij gaan begin juni. Vingegaard zou dus zonder competitie weer aan de start van de Tour staan.

Toch gelooft Zeeman dat Vingegaard ook zo top aan de start van de Tour kan staan. "Ik ben ervan overtuigd dat Jonas met een goed trainingsblok in die periode ook aan zijn vorm kan werken om top aan de Tour-start te verschijnen."