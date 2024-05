Het geheim voor Soudal Quick-Step in de Giro? "Dat is heel belangrijk voor een spurter"

Tim Merlier wordt tijdens de Giro het speerpunt van Soudal Quick-Step in de massasprints. Bij zijn ploeg is het vertrouwen alleszins groot.

Voor Tim Merlier wordt het zijn eerste grote ronde voor Soudal Quick-Step, vorig jaar reed hij geen enkele. Voor het eerst trekt Merlier ook naar een grote ronde met zijn lead-out en goede vriend Bert Van Lerberghe.

Het duo was dit jaar al bijzonder succesvol. Zo won Merlier al twee ritten in de AlUla Tour, drie ritten in de UAE Tour, Nokere Koerse en de Scheldeprijs met Van Lerberghe als zijn laatste man voor de sprint.

Kan Merlier snel scoren in de Giro?

"Sinds vorig jaar koersen we aan elkaars zijde. We zijn goed op mekaar ingespeeld. Tim volgt me blindelings. Soms gaat het wel eens fout, maar meestal komen we er goed uit", zegt Van Lerberghe bij Het Nieuwsblad.

"Vertrouwen is belangrijk voor een spurter. Vandaar dat het goed zou zijn dat Tim snel kan scoren op Italiaanse wegen. Een vroege zege kan de druk wegnemen bij iedereen van ons team", stelt Van Lerberghe nog.

Merlier reed in 2021 al eens de Giro, toen sloeg hij meteen toe in de tweede rit. Enkele weken later reed Merlier ook de Tour, daar won hij de derde rit. Hij bewees dus al in het verleden dat hij snel een rit kan winnen.