Tadej Pogacar reageert emotioneel op zware val van concurrent Jonas Vingegaard

Tadej Pogacar wil dit jaar de dubbel Giro-Tour realiseren. Het is maar de vraag of hij deze zomer tegenstand moet verwachten van Jonas Vingegaard in de Tour.

Van de 'Grote Zes' staat enkel Tadej Pogacar aan de start van de Giro. De Sloveen moet Jonas Vingegaard dus niet vrezen, Pogacar verloor de voorbije twee jaar in de Tour van Vingegaard. Met de Giro kan Pogacar zo zijn eerste grote ronde sinds de Tour van 2021 winnen, voor een topper zoals hij is dat al enorm lang geleden. Na de Giro trekt Pogacar dus naar de Tour, ook Evenepoel en Roglic staan aan de start. Pogacar steekt Vingegaard hart onder de riem Bij Jonas Vingegaard is er nog veel onzekerheid of hij wel aan de start zal kunnen staan van de Tour. Pogacar zag de zware val van zijn concurrent in het Baskenland op tv. "Toen de crash gebeurde, werd het heel stil. Het was echt horror." "Verschrikkelijke beelden. Zoveel renners op de grond, die zelfs niet bewogen: vreselijk om te zien." Pogacar heeft geen contact gehad met Vingegaard, hij wil de privacy van de Deen respecteren. "Ik denk dat hij het zwaar heeft. Zoiets kan trauma’s opleveren. Ik hoop dat hij de best mogelijke steun rond zich heeft. Familie, dichte vrienden ... Hij heeft een lang herstel te gaan, maar ik hoop dat hij goed herstelt. Je wil niet dat dit met iemand gebeurt."