Niet alles loopt van een leien dakje bij Thibau Nys: "Daar was hij helemaal kapot van"

Thibau Nys maakte de afgelopen weken veel indruk met drie ritzeges en ook een eindzege. Toch loopt niet altijd alles goed bij Nys jr.

Een ritzege in de Ronde van Romandië en twee ritzeges en de eindzege in de Ronde van Hongarije. Voor Thibau Nys was het de afgelopen weken leven op een roze wolk. Al lukt ook bij hem niet alles wat hij wil.

Zo was er Eschborn-Frankfurt op 1 mei. Nys zat in de groep die sprintte voor de zege, maar raakte zoals wel vaker ingesloten. Nys werd pas dertiende. "Terwijl hij zegezeker was. Van Gils zou hij altijd gevloerd hebben", zegt Sven Nys bij HLN.

"Niet dus. Daar was hij helemaal kapot van. Twee dagen bleef hij onaanspreekbaar. Onze Thibau verteert de nederlaag niet." Maar dat zou Nys een paar dagen later helemaal achter zich laten in Hongarije.

Programma Thibau Nys

Daar won hij verrassend de koninginnenrit, om de volgende dag opnieuw toe te slaan. De eindzege ontglipte hem op de laatste dag niet meer, waardoor de teller dit seizoen nu dus al op vier overwinningen staat.

Vanaf donderdag staat Thibau Nys aan de start van de Ronde van Noorwegen, waar hij Wout van Aert treft. Daarna trekt hij op 7 juni naar Zwitserland, om zijn titel te verdedigen in de GP des Kantons Aargau.