Vader Sven Nys onthult stevig probleem van zijn zoon Thibau in jacht op succes

Thibau Nys deed het de voorbije weken bijzonder goed met vier zeges in twaalf dagen. Toch ziet zijn vader Sven Nys een mogelijk probleem opduiken.

Een ritzege in de Ronde van Romandië en twee ritzeges en de eindzege in de Ronde van Hongarije. Met die vier zeges doet hij even goed als Remco Evenepoel, enkel Tim Merlier doet met acht zeges nog beter.

De ritzeges van Nys in Romandië en Hongarije kwamen er telkens na een sprint bergop in een klein groepje. In de vlakke sprints in Romandië werd Nys dertiende en zesde, in Eschborn-Frankfurt moest Nys ook tevreden zijn met plaats dertien.

Massasprint probleem voor Thibau Nys?

Nys liet zich telkens insluiten en probeerde dan niet meer vol mee te sprinten voor de zege. Volgens vader Sven Nys kan dat dan ook een probleem worden. "Ik vrees ook dat angst voor een fatale val hem ongeschikt zal maken voor massasprinten", zegt hij bij HLN.

"De pure snelheid is het probleem niet. Zijn aanzet is buitengewoon, maar tussen kamikazes en niets ontziende zwaargewichten gedijt hij niet. In kleinere groepen is die remreflex weg." Vandaar zijn zeges dus in Romandië en Hongarije.

Lastige rittenkoersen van een week en de heuvelklassiekers worden volgens vader Nys dan ook het speelterrein van Thibau Nys. Vanaf donderdag staat hij aan de start van de Ronde van Noorwegen, waar ritwinst opnieuw het doel wordt.