Roze trui Tadej Pogacar niet te spreken over tactiek van andere ploeg in de Giro

Geen nieuwe ritzege voor Tadej Pogacar in de 17de rit. De Sloveen smeerde zijn concurrenten wel nog wat extra tijd aan in het slot van de etappe.

Voor de etappe van woensdag had Tadej Pogacar al duidelijk gemaakt dat hij en zijn team niet voor de overwinning zouden rijden. Er reed ook een mooie kopgroep weg die voor de zege leek te strijden.

"De eerste vluchtersgroep was heel sterk en daar waren wij blij mee op dat moment", zei Pogacar achteraf. Dat was echter buiten Team dsm-firmenich PostNL gerekend, de ploeg van de Fransman Romain Bardet.

"Wij wilden achter de kopgroep een mooi tempo rijden, maar dsm-firmenich PostNL reed een 'crazy' afdaling en bliezen zichzelf op. Daarna kon Steinhauser weer aanvallen. Hij reed heel sterk en verdiende de zege."

Pogacar wil roze trui veilig stellen

Toen de Duitser zeker buiten schot was, viel Pogacar toch nog aan in de laatste twee kilometer. De Sloveense roze trui smeerde zijn concurrenten nog eens een halve minuut extra aan, waardoor Martinez op bijna 8 minuten volgt.

"Ik heb mij ingehouden tot de finale, maar heb nog even mijn benen getest", lachte Pogacar. "Ik ben tevreden, ook als ik geen etappe meer win. Alles is bonus vanaf nu. Het hoofddoel is om de roze trui naar Rome te brengen en niets stoms meer te doen."