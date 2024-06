Zelfs zo'n legende op het puntje van de stoel: Sven Nys is ronduit lyrisch en maakt alle wielerfans warm

Sven Nys staat bekend als een veldritlegende, maar maakt alle wielerfans nu warm voor de ontknoping van een wegkoers. Van de Baloise Belgium Tour namelijk.

Zoals geweten verzorgt Sven Nys geregeld ook het cocommentaar bij wegwedstrijden en dat doet hij deze week ook voor de Baloise Belgium Tour. Die wedstrijd stelt niet teleur en vooral de etappe van en naar Durbuy kon Sven Nys meer dan bekoren. Aan het eind van de VRT-uitzending liet hij zijn enthousiasme de vrije loop.

Want het was geen Waalse Pijl-scenario, waarin het enkel wachten was op een explosief eindschot op de Muur van Durbuy, zoals dat op de Muur van Hoei steeds het geval is in de klassieker. Neen, de koers lag eigenlijk geen moment stil, met dank aan een resem aanvallen. Dat kon Nys zeker en vast wel appreciëren.

Nys stelt primeur vast in Durbuy

Zo was er Stuyven die de debatten opende, Theuns die zich ook liet zien en vervolgens Mathias Vacek die aan zijn nummertje begon in aanloop naar de Gouden Kilometer. "Dat hebben we hier eigenlijk nog nooit gezien. Een mooie finale. Een fantastische laatste dertig kilometer", had Sven Nys er duidelijk van genoten.

Het is ook veelbelovend voor de slotetappe, want Vacek nadert tot op luttele seconden van leider Waerenskjold in het klassement. En ook in die laatste rit ligt er nog een Gouden Kilometer die alles nogmaals op zijn kop kan zetten. Die ligt in de slotetappe van en naar Brussel wel op meer dan vijftig kilometer van de aankomst.

Sven Nys verwacht nog spektakel

Sven Nys roept alle wielerfans op om dus zeker op tijd voor de buis te kruipen. "Het zal spektakel worden", verzekert hij.