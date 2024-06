📷 Ouch! Yves Lampaert komt ten val in Ronde van Zwitserland: BK tijdrijden in gevaar?

Yves Lampaert is in de Ronde van Zwitserland ten val gekomen. Dat gebeurde in een afdaling.

Yves Lampaert won vorig weekend de proloog in de Ronde van Zwitserland en kon zo twee dagen in de gele leiderstrui rondrijden.

Vandaag kwam de West-Vlaming echter ten val in een afdaling, zo is te horen bij zijn ploeg Soudal-QuickStep.

Een heel slecht moment uiteraard, want Lampaert is in topvorm en één van de topfavorieten voor de Belgische titel in het tijdrijden komende donderdag, mede ook omdat Remco Evenepoel en Wout van Aert niet van de partij zijn.

Bij Soudal-QuickStep zijn ze er zeker van dat er geen probleem zal zijn om deel te nemen aan het Belgisch kampioenschap tijdrijden volgende week.

“Hij is uitgeschoven in een bocht in de afdaling en heeft nu flink wat schaafwonden. Maar verder lijkt het gelukkig mee te vallen. Het BK tijdrijden lijkt mij niet in gedrang te komen”, vertelt ploegleider Wilfried Peeters aan Het Nieuwsblad.