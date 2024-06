Vader van overleden Gino Mäder komt met opvallend statement over Remco Evenepoel

Gino Mäder stierf vorig jaar na een valpartij in de Ronde van Zwitserland. Zijn vader Andreas komt met een opvallend pleidooi.

Gino Mäder overleed aan de gevolgen van een valpartij die hij deed in een afdaling tijdens de Ronde van Zwitserland. De UCI ging na zijn dood aan de slag om het koersen veiliger te maken, maar vader Andreas Mäder komt nu met een opvallend statement.

Voor hem moeten er geen draconische maatregelen komen. “Of willen we straks zo’n strenge veiligheidsmaatregelen dat je zelfs geen jeugdwedstrijden meer kan organiseren? Dat is het laatste wat Gino zou gewild hebben”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Hij wil ook niet dat organisaties de Albulapas, waar het ongeval gebeurde, weren uit hun koers. “Zo’n prachtige plek. Hou die alstublieft in de Ronde van Zwitserland. Dat is wielrennen. Bergen horen erbij. En dus ook afdalingen.”

Hij beseft dat het veiliger mag en eigenlijk moet. “Maar het gaat wel om spektakel, en dat gaat nu eenmaal gepaard met risico’s. Je moet niet de hele sport in vraag gaan stellen.”

Hij was dan ook blij dat Evenepoel de dag na de dood van Mäder de overwinning pakte. “Hij was zó de juiste man op de juiste plaats. Al twee dagen ging het alleen maar over Gino, en nu won de wereldkampioen een rit. Plots ging het weer over koers. Evenepoel heeft daar van de Ronde van Zwitserland opnieuw een wielerwedstrijd gemaakt. En zo hoort het.”