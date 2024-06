Toon Aerts speelt leiderstrui kwijt op de weg: jonge Belgische crosser van Alpecin-Deceuninck slaat fraaie dubbelslag

Het is even nadenken voor Toon Aerts wat hij kan doen om de leiderstrui te heroveren. De Belg is niet de enige crosser uit ons land die ook op de weg wel iets in zijn mars heeft.

Het blijft voorlopig een secondenspel in de Oberösterreich Rundfahrt, een wegkoers van 2.2-niveau waar heel wat veldrijders present tekenen. Al is er na de tweede etappe toch al iets meer marge tussen de verschillende renners. Het was in Oostenrijk allemaal begonnen met een proloog die gewonnen werd door Tibor del Grosso.

Na de eerste rit in lijn nam Toon Aerts dan weer de leiderstrui over van de Nederlander. Vervolgens maakte het peloton zich op voor de rit van Wels naar Aigen-Schägl, een etappe van 150,6 kilometer. Aan het eind was de 19-jarige Aaron Dockx van Alpecin-Deceuninck erin geslaagd om samen met de Fransman Maire te ontsnappen.

Aaron Dockx wint na sprint met twee

Het Belgische talent uit het Alpecin-Deceuninck Development Team rekende ook nog eens met Maire af in een sprint met twee. De Hongaar Dina won acht seconden later de spurt voor de derde plaats. De gekende namen uit de crosswereld die ook nog in de top 10 eindigden waren Tibor del Grosso, Lander Loockx en Toon Aerts.

Zij finishten respectievelijk op plaatsen 5, 6 en 8, met een achterstand van 10 seconden op de ritwinnaar. Dat betekent dat het niet enkel bij de ritzege blijft voor Aaron Dockx, maar dat hij ook de nieuwe leider is. Hij heeft in het algemene klassement nu een voorsprong van 8 seconden op Maire en 12 seconden op Toon Aerts.

Talent van Alpecin-Deceuninck moet zien stand te houden

Er staat nu enkel nog de slotetappe op het programma. Die moet beslissen over de eindezege in de Oberösterreich Rundfahrt.