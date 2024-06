🎥 Jonge Belg doet het opnieuw met machtige sprint bergop

Lotto Dstny blijft scoren met de volgende generatie renners. Jarno Widar won eerder al de eerste bergrit in de Baby Giro en pakte zo meteen de roze leiderstrui. En ondertussen blijft hij indruk maken in Italië.

Op vrijdag stond er tussen Borgo Virgilio en Fosse een tweede pittige etappe op het programma, vlak voor een al even lastig slotweekend. En dus was het uitkijken of Jarno Widar nog een keertje de puntjes op de i zou kunnen zetten.

Jarno Widar is één van de toptalenten bij Lotto Dstny. Hij won bij de junioren al de Alpenklassieker, de Ronde van Vlaanderen en het Belgisch Kampioenschap. Ook in de Baby Giro had hij flink indruk gemaakt, door in de etappe van dinsdag iedereen eraf te rijden.

🔻 The second mountain finish, and the second win for 🩷 Jarno Widar (LDD), who conforts his Maglia Rosa!



⏮ The Ultimo Kilometro#GiroNextGen #lastkm pic.twitter.com/M6R232eO9G — Giro Next Gen (@gironextgen) June 14, 2024

En ook de etappe naar Fosse zou een prooi worden voor de jongeling. Hij won een sprintje met drie van Pablo Torres en Pau Marti. In de stand heeft hij nu al 52 seconden voorsprong op Torres en 58 seconden op Marti en Rondel.

De Baby Giro duurt nog tot zondag. Dan weten we op Jarno Widar opnieuw een topkoers mag bijschrijven op zijn palmares. Daarbij zijn er ook nog twee flinke ritten in het gebergte, dus er kan zeker nog veel gebeuren.