Gouden helper op de Olympische Spelen? "Heb geen contact met Mathieu van der Poel"

De Nederlandse bondscoach verraste met de naam van Daan Hoole voor de Olympische Spelen. Hij moet Mathieu van der Poel naar de olympische titel helpen.

Amper drie renners mag Nederland naar de Olympische Spelen afvaardigen, maar naast Mathieu van der Poel stond daar plots wel de naam van Daan Hoole in de selectie.

De renner van Lidl-Trek is momenteel nog aan de slag in de Baloise Belgium Tour, maar heeft een strak programma om Mathieu van der Poel naar olympisch goud te loodsen.

Hij begrijpt in ieder geval de commotie over zijn selectie, al kijkt hij vooral uit naar zijn rol. “Ondersteunend in elk geval, maar het is niet dat me gezegd is dat ik tot een x-aantal kilometer mee moet kunnen. Het is een groot woord om mijn selectie een verrassing te noemen, maar ik rekende me ook niet rijk, ofzo. Misschien was het toch een kleine verrassing”, klinkt het bij Wielerrevue.

Met amper drie renners een team vormen, het blijft bizar. Dat geeft ook mij natuurlijk veel meer druk. Zeker met Mathieu als favoriet, die daar écht kan winnen. Ik moet helpen om hem in de situatie te brengen dat hij daadwerkelijk kan winnen. Na het NK neem ik een week rust en dan ga ik op hoogte met de ploeg in Andorra. Dan nog een weekje thuis en dan richting de Spelen.”

Er is op dit moment nog geen groepsappje voor de Spelen, al is het in de eerste plaats kijken of Dylan van Baarle nog tijdig fit zal geraken.

“Ik hoop dat Dylan op tijd hersteld is, maar daar heb ik wel vertrouwen in. Met Dylan heb ik regelmatig contact. Met Mathieu niet, maar dat is ook niet heel erg nodig. Of hij een stem in mijn selectie heeft gehad, weet ik niet. Koos zal die beslissing zelf hebben gemaakt, maar hij zal het niet erg vinden dat er een extra knecht meegaat.”