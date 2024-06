Met de blik op de Tour de France? Dit heeft Jasper Philipsen te zeggen na weergaloze overwinning

In de Ronde van België kregen we een nieuwe boeiende etappe voor de kiezen, met de kroniek van een aangekondigde sprint. Daarin stond er andermaal geen maat op Jasper Philipsen, die zo zijn tweede succes in Scherpenheuvel op rij boekte.

In de sprint zat Tim Merlier snel vast, waardoor hij nooit aanspraak kon maken op de dagzege. Jasper Philipsen zat wél goed gepositioneerd en hield uiteindelijk iedereen vrij makkelijk af: hij won met een fietslengte verschil. Olav Kooij en Gerben Thijssen vervolledigden het podium.

Voor Philipsen is het al het tweede jaar op rij dat hij wint in Scherpenheuvel en ook een knappe nieuwe ritzege in de Ronde van België. "Vorig jaar was het net iets lastiger. Het was toen de eerste rit en er werd veel koers gemaakt."

© photonews

"Vandaag was het iets meer een massasprint die je kon verwachten. Ik ben blij dat ik mijn timing net iets beter doe en zo het werk van de ploeg kan afmaken", aldus Jasper Philipsen in een reactie tegenover Sporza.

Op zoek naar de beste vorm richting Tour de France

"De plaatselijke rondes waren vrij lang, dus je rijdt eigenlijk nergens heen. Het was focussen op de sprint en daar hebben we een goede ploeg voor hier. We konden opnieuw het voortouw nemen en ik ben blij dat ik ze kon bedanken met een overwinning."

"We hebben hard gewerkt de voorbije maanden, ook op stages. We zijn op zoek naar de topvorm en we hopen dat die ergens valt in juli", kijkt hij al vooruit naar de Tour de France. Dan wil Philipsen een nieuwe groene trui en enkele ritzeges pakken.