Dit heeft ontgoochelde Uijtdebroeks te zeggen na teleurstellend resultaat

In de Ronde van Zwitserland kregen we op vrijdag een zeer korte etappe. De zesde rit was namelijk flink onthoofd. En dus was het kijken wie het beste zou omkunnen met die situatie. Cian Uijtdebroeks moest al snel passen en was zeer teleurgesteld achteraf.

Normaal gezien kregen we op vrijdag het dak van de Ronde van Zwitserland op ons bord, maar de Nufenenpas werd uiteindelijk uit het parcours geschrapt. Uiteindelijk kregen we daardoor een sterk ingekorte etappe. Niet meer dan 42 kilometer waren er uiteindelijk af te leggen tussen Ulrichen en Blatten. Hugo Almeida won de rit, Adam Yates blijft leider. Bij UAE Team Emirates gaat alles prima dus, maar dat kan niet iedereen zeggen. © photonews Wat te zeggen van Cian Uijtdebroeks bijvoorbeeld? De jonge Belg van Visma-Lease a Bike moest al snel afhaken en eindigde pas als 39ste in de daguitslag. Daarmee lijken zijn kansen op een mooie eindklassering meteen weg. Uijtdebroeks zelf zeer ontgoocheld Uijtdebroeks zakte in het algemeen klassement weg naar plaats vijftien. "Het ging gewoon niet vandaag. Ik had totaal geen kracht en ik voelde dat het totaal op was", was de renner zelf bijzonder ontgoocheld over zijn race. En Uijtdebroeks ging verder in Het Laatste Nieuws: "Mogelijk zijn we iets te snel gegaan de voorbije weken. Niks aan te doen." Na zijn opgave vanwege ziekte in de Giro d'Italia was de Ronde van Zwitserland de race van de comeback voor de Belg.