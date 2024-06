Zit Evenepoel op schema voor Tour de France of niet? Analisten laten zich uit over de zaak na Dauphiné

De Dauphiné van Remco Evenepoel was wisselend. Hij won weliswaar de tijdrit, maar met oog op de Tour de France was het wel pijnlijk om zien dat hij bergop vrij snel moest lossen. Rest de vraag: wat zegt dat richting volgende maand?

"Tijdrijden is de grootste specialiteit van Remco Evenepoel nog steeds", aldus David Van Den Broeck over Evenepoel in Café Koers. "Hij won al eens een tijdrit in de Giro d'Italia toen hij eigenlijk een coronabesmetting had."

"Deze keer won hij in de Dauphiné een tijdrit, ook al had hij nog niet al te veel op de tijdritfiets gezeten en nog maar vier weken getraind had. Het is niet omdat hij daar al op uithaalt, dat dat in de bergen ook al het geval is."

"Hij heeft zelf ook altijd gezegd dat hij niet wilde uithalen in de bergen. Hij heeft altijd de boot afgehouden en dat is uiteindelijk met recht en reden gebleken. Volgens mij zit hij op schema na die val over waar hij wilde raken."

Hoogtestage zei ook wel wat

"Op hoogtestage was hij niet helemaal tevreden. Hij kwam geregeld als laatste boven, zei hij. Ik bekeek het dan eens op Strava en dat was inderdaad vaak het geval op Van Wilder en soms zelfs op Lampaert had ik de indruk."

"Het is ook perfect logisch, want hij had toen nog met moeite op de fiets gezeten. Hij moest zich erdoor worstelen en daar kan ik mij wel iets bij voorstellen." Aan Evenepoel om er de komende drie weken nog tien-vijftien procent bij te doen.