Belg maakt indruk bergop, amper twee maanden na horrorcrash in Baskenland

In de Ronde van Slovenië was er dagsucces voor Giovanni Aleotti van Bora-Hansgrohe. Toch keken we vooral met grote ogen naar de prestatie van een Belg. Zeker als je weet wat er de voorbije weken met Steff Cras gebeurde.

Bij een zware valpartij in de Ronde van het Baskenland begin april waren onder meer Remco Evenepoel en Jonas Vingegaard betrokken. De Belg Steff Cras was er achteraf gebleken misschien nog wel het ergste aan toe.

Steff Cras had een klaplong aan de rechterkant, brak verschillende ribben en ook nog eens twee ruggenwervels. Cras had ook veel schaafwonden en bloeduitstortingen en dus was het enkele maanden wonden likken.

© photonews

Bij zijn comeback in de Ronde van Slovenië deed hij het wel meteen goed. Op weg naar Nova Gorica in de derde etappe kon hij mee met de allerbesten in een elitegroepje van zo'n twaalf renners, indrukwekkend toch wel.

Dubbelslag voor Aleotti

Uiteindelijk werd hij in de sprint voor de tweede plaats knap achtste. De dagzege ging naar Giovanni Aleotti, die in het slot van de race alsnog wist weg te raken uit het elitegroepje. En dat leverde hem geen windeieren op.

Naast de overwinning in de derde etappe is Aleotti nu ook de nieuwe leider in de Ronde van Slovenië. De komende twee dagen staan nog twee pittige etappes op het programma voor de renners in Slovenië, dan zal ook over het eindklassement beslist worden.