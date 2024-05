Het zwakke punt van Van der Poel: ex-topper onthult wat Van Aert veel beter doet

Mathieu van der Poel en Wout van Aert behoren tot de beste renners uit het peloton. Toch ziet Alexander Kristofff nog een groot verschil tussen de twee.

Voor Mathieu van der Poel en Wout van Aert telkens de favorieten waren in de Vlaamse klassiekers was Alexander Kristoff de maat der dingen. De Noor won in 2014 Milaan-Sanremo en in 2015 de Ronde van Vlaanderen.

Ondertussen is de 36-jarige Kristoff op zijn terugweg, maar de Noor toonde met zeges in de Elfstedenronde en de Antwerp Port Epic dat hij nog niet mag worden afgeschreven. Van Aert en Van der Poel kloppen lukt niet meer.

Van Aert vs Van der Poel

Toch is Kristoff ook een andere topper nog niet vergeten, namelijk Peter Sagan. "Als je drie keer op rij wereldkampioen wordt, kan je ook iets", zegt Kristoff bij Het Nieuwsblad. Maar ook hij is onder de indruk van Van der Poel en Van Aert.

"Van der Poel kan ongelooflijke dingen doen. Dingen die ik nooit iemand anders heb zien doen." Al ziet Kristoff bij de wereldkampioen ook een minder kantje. "Een maand later kan hij ook helemaal nergens staan. Dan is Van Aert veel regelmatiger in zijn prestaties."

Van der Poel piekt naar zijn hoogtepunten. Zo wil hij deze zomer goud pakken op de Spelen. En trekt hij met zeven koersdagen in de benen naar de Tour. "Knap dat hij dat voor mekaar krijgt. Lekker relaxing", lacht Kristoff.