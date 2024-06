Remco Evenepoel ziet "superbelangrijke periode" van het jaar plots na de Tour de France

Remco Evenepoel start eind deze maand voor het eerst in de Tour de France. Maar dat is lang niet de enige afspraak die van groot belang is.

Remco Evenepoel rijdt dit jaar voor het eerst in zijn carrière mee in de Tour de France. Hij mikt in de eerste plaats op een ritzege, maar uiteraard zijn er ook verwachtingen in de eindklassering. Een plaatsje in de top vijf, daar wil onze landgenoot meteen voor tekenen.

Maar Evenepoel heeft nog veel meer op zijn agenda staan in de rest van 2024. Zo zijn er nog de Olympische Spelen, maar ook een volgend blok geniet enorm veel aandacht van de renner van Soudal-QuickStep.

Te beginnen met de wereldkampioenschappen in Zürich. “De WK zijn altijd bijzonder. Als je kanshebber bent, kijk je er extra naar uit”, vertelt Evenepoel in de Tourspecial van Procycling.

Het WK in Zwitserland zit voor Evenepoel in een blok met andere zaken waar hij op de afspraak wil zijn. “Daar begint mijn laatste superbelangrijke periode met WK en Lombardije. Ik heb in Zürich twee kansen op een wereldtitel. De tijdrit en de wegrace zijn op mijn maat gesneden, maar eisen wel een specifieke voorbereiding.”

Het zal er vooral op aankomen scherp genoeg aan de start te komen in Zürich, want die ruimte is er nog op de kalender. “Na de Spelen hoop ik op een goede recuperatie. Zo kan ik naar Zürich met een dikke maand voorbereiding.”