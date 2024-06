Adam Yates vertelt waarom hij en niet Joao Almeida won in de Ronde van Zwitserland

Adam Yates pakte in de Ronde van Zwitserland zijn tweede ritzege. Toch denkt de leider niet dat hij deze rittenkoers zal winnen.

Adam Yates en ploegmaat Joao Almeida reden hand in hand over de finish in Villars-sur-Ollon, maar de ritzege ging wel naar de Brit. En dat is geen toeval.

“Joao is zo'n goeie kerel. Toen we met twee voorop waren, vroeg ik hem of ik de etappezege mocht hebben, en hij zei meteen 'ja', zonder daar een vraag bij te stellen”, klinkt het.

“Dit toont wat voor iemand hij is, niet alleen als wielrenner maar ook als mens. Een topkerel. Hij is zelf zo goed in vorm en had gemakkelijk zelf kunnen winnen. Ik moet een grote 'dank u' tegen hem zeggen. Chapeau voor wat hij deed.”

Yates blijft leider in de stand van de Ronde van Zwitserland. Zondag volgt nog een klimtijdrit. De Brit heeft 31 seconden voorsprong op zijn ploegmaat Almeida.

Hij vermoedt dat de Portugees de eindzege zal pakken. “Joao heeft de voorbije dagen getoond hoe sterk hij wel is. Zeker als hij begint te versnellen op zijn gekke cadans. Ik denk dat hij morgen gaat vliegen bergop. Dat hij bijna een minuut sneller dan ik zal zijn. En dat we hem morgen in de gele trui gaan zien.”