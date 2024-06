🎥 UAE Team Emirates scoort weer in Zwitserland: Straffe beelden van aankomst

De laatste wegrit in de Ronde van Zwitserland is gewonnen door Adam Yates. Hij reed hand in hand met ploegmaat Joao Almeida over de finish.

Ontsnappingen of niet, de voorbije dagen toonde UAE Team Emirates zich heer en meester in de Ronde van Zwitserland. Dat was ook vandaag weer het geval. Op de slotklim naar Villars-sur-Ollon werd iedereen teruggehaald en konden Yates en Almeida onderling beslissen wie de zege pakte. Ze reden samen hand in hand over de streep, maar er kon er maar eentje de winnaar zijn. Die eer was weggelegd voor leider Yates. In het klassement heeft Yates nu 31 seconden voorsprong op zijn ploegmaat Almeida. Morgen staat nog een afsluitende tijdrit op het programma. Die loopt deels ook over het parcours van de zevende rit van vandaag. Een klimtijdrit dus op het programma om over de ontknoping van deze Ronde van Zwitserland te beslissen. 🚴🇨🇭 | Wat een overmacht van UAE. Opnieuw een een-tweetje voor die ploeg. Wilco Kelderman wordt knap vierde.😮 🙌 #TdS24



📺 Koers kijk je op HBO Max pic.twitter.com/p6KVk1ZhGs — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) June 15, 2024





