Ex-renner boort Netflixserie over de Tour de France de grond in

Deze week liet Netflix het nieuwe seizoen van 'Tour de France: Unchained' los. Al is niet iedereen daar zo lovend over.

Netflix pakte vorig jaar uit met een serie over de Tour de France. Deze week werd het tweede seizoen gelost en voor de derde jaargang wordt er ondertussen al gefilmd.

De serie krijgt veel lof, maar journalist en ex-renner Thijs Zonneveld is helemaal geen grote liefhebber van het nieuwe seizoen.

“Na een kwartier van de eerste aflevering aflevering van seizoen 2 wist ik al genoeg”, schrijft Zonneveld in De Telegraaf. “Wat ik echt stuitend vind, is de manier waarop ze wielrennen afschilderen als valpartijenporno.”

Er wordt volgens hem niet genuanceerd en alles wordt zorgvuldig gemonteerd om spektakelvolle televisie te brengen.

“De interviews die aan elkaar zijn geknipt en geplakt, waarin renners allerlei dingen in de mond wordt gelegd die ze niet hebben gezegd. Na een passage over de dood van Gino Mäder komt de tekst No Risk, No Reward in beeld. Alsof het stoer is om jezelf te pletter te vallen.”

Al snapt Zonneveld ook wel het doel van de serie. “De netflixisering van het wielrennen moest ervoor zorgen dat de koers sexy en spectaculair werd. Maar zo lang media valpartijen op alle mogelijke manieren in beeld brengen en gebruiken als teaser, gaat er iets gruwelijk mis.”

“Dit heeft niets met sport te maken, maar met leedvermaak. Lekker vanaf je bankje met een doos popcorn kijken hoe mannetjes in lycrapakjes op hun smoel gaan. Dat is niet het publiek waar je als sport op zou moeten zitten wachten.”