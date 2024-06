Visma Lease a Bike trekt conclusie over Uijtdebroeks: "Dat is een goed teken"

Visma Lease a Bike is tevreden over de tweede etappe van de Ronde van Zwitserland. Drie renners lieten zich voorin zien.

De rit van Vaduz naar Regensdorf bevatte redelijk wat hoogtemeters, maar werd uiteindelijk gewonnen door de Franse sprinter Bryan Coquard.

Al binnen een paar minuten nadat het officiële startsein werd gegeven, reed een vijftal renners weg. Het peloton vond dat direct welletjes, getuige de voorsprong die binnen de kortste keren werd opgebouwd door het kwintet.

Onderweg verdeelden zij de punten bij de berg- en tussensprints, waarna het afgelopen was met het avontuur. In de slotfase ontstond er enige nervositeit, omdat het peloton zich door nauwe straatjes moest manoeuvreren.

Enkele renners probeerden nog te ontsnappen, maar een massasprint bleek onvermijdelijk. Ben Tulett en Wilco Kelderman lieten zien bij de les te zijn. Beide renners eindigden in de top twintig. Ook Cian Uijtdebroeks finishte in dezelfde tijd als de dagwinnaar.

“We wisten dat het een hectische finale kon gaan worden”, vertelt ploegleider Marc Reef op de website van Team Visma Lease a Bike. “Zeker gezien de klim op het eind en de vele smalle wegen vol met verkeersobstakels.”

“Gelukkig zijn we de rit goed doorgekomen. Dat was ook de hoofdzaak van vandaag. We hielden Ben, Wilco en Cian goed van voren en zaten prima in positie op de belangrijke momenten. Dat is een goed teken richting het vervolg van deze wedstrijd.”