Ploeg reageert ferm na declassering Tim Merlier

In de Giro d'Italia was de dagzege op woensdag voor Jonathan Milan. In de sprint klopte hij onder meer Tim Merlier, al werd die achteraf nog gedeclasseerd en zo incasseerde hij een zware domper met grote gevolgen.

Tim Merlier werd door zijn lead-out Bert Van Lerberghe perfect afgezet en kon zijn sprint op zo'n 200 meter van de streep inzetten. In de tegenwind kon Jonathan Milan nog uit zijn wiel komen van Merlier, de Italiaan pakte zijn tweede ritzege.

Merlier week in de sprint nog stevig van zijn lijn af. Hij hinderde zo de Colombiaan Molano, die zich achteraf bijzonder boos maakte op Merlier. Uiteindelijk werd de Belg dan ook gedeclasseerd en teruggezet naar plaats 89 in de daguitslag.

🚴🇮🇹 | Arme Fabio Jakobsen. Hij wilde zich in de sprint mengen, maar wordt echt van zijn fiets gebeukt. Hopelijk valt de schade mee... 💥💥 #GirodItalia



📺 Koers kijk je op discover pic.twitter.com/PjpktNvF2D — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 15, 2024

Bovendien kreeg hij ook nog eens een puntenstraf van twaalf punten in het klassement. Enkel Groves lijkt daardoor nog een concurrent te kunnen worden voor Milan in de strijd om de puntentrui. En wat dachten ze bij Soudal - Quick-Step van de zaak?

Rit naar het hotel een nachtmerrie

"De rit naar het hotel was een nachtmerrie. We kunnen niet echt reageren. Het is een beslissing van de UCI en we vinden het hun taak om de mensen te helpen begrijpen waarom ze tot deze beslissing zijn gekomen", aldus de ploeg bij Het Laatste Nieuws.

Ze lijken de straf zwaar te vinden. Of de organisatie van de Giro d'Italia de komende uren of dagen nog met extra uitleg zal komen? Dat is nog maar de vraag. Wij houden u graag verder op de hoogte en laten het u weten als we iets te weten komen.