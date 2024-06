Primoz Roglic zegt welk voordeel hij heeft door alle geheimen van Visma Lease a Bike te kennen

Primoz Roglic ruilde Jumbo Visma eind vorig jaar in voor BORA-hansgrohe. Nu rijdt hij tegen zijn oude werkgever.

Primoz Roglic verliet Jumbo Visma, ook al had hij nog een contract op tafel liggen. De Sloveen wilde echter in een ploeg rijden waar hij de absolute kopman is voor de Tour de France.

Bij Visma Lease a Bike ging dat voor hem nooit meer het geval zijn. Jonas Vingegaard won de twee voorbije edities en alles staat in het teken van het verlengen van die titels.

Roglic trok naar BORA-hansgrohe, maar heeft wel alle geheimen van zijn vorige ploeg op zak. Maar zal hij daar op één of andere manier wel voordeel uithalen?

“We zullen zien of het een voordeel is dat ik Visma van binnen en van buiten ken”, zegt Roglic in de Tourspecial van Procycling. “Uiteindelijk maakt het niet uit, want je moet het in koers laten zien. Elke dag weer. Ook als je de beste bent moet je dat blijven bewijzen.”

“We moeten met onszelf bezig zijn, focussen op de zaken waar we invloed op hebben en onze job zo goed mogelijk doen. Visma heeft de laatste twee jaar de Tour gewonnen en laten zoen dat zij de beste team zijn. Wij moeten onderweg zoeken naar onze kansen en die proberen te pakken.”