📷 Wat een geluk, wat een liefde! Tim Merlier, Cameron Vandenbroucke en zoontje Jules delen prachtig familiemoment

De prachtige familiemomenten van Tim Merlier en Cameron Vandenbroucke stapelen zich aardig op. Daar hebben zijn sportieve prestaties ook wat mee te maken.

Want het was weer maar eens raak voor Tim Merlier in de tweede etappe van de Baloise Belgium Tour, met aankomst op De Wandelaar in Knokke-Heist. Cameron Vandenbroucke en zoontje Jules stonden daar op hem te wachten om hem een warm onthaal te bezorgen. Daar moesten ze deze keer niet voor naar Italië reizen.

Deze keer was het een mooi moment om met zijn drieën te beleven op Belgische bodem. Tim Merlier ging na zijn overwinning uiteraard zijn partner Cameron en zoontje Jules begroeten en gaf hen beiden een zoen. Dit met hen te kunnen delen toverde een brede glimlach op het gezicht van de renner van Soudal Quick-Step.

En wie kan hem ongelijk geven? Ze ontsnapten uiteraard ook niet aan de aandacht van de fotografen die op de koers aanwezig waren. Ze moesten zelfs hun aanwezigheid duidelijk laten horen, want Cameron ging helemaal op in het moment. Waarna ze dus toch als fier gezin voor enkele foto's poseerden. Dat worden mooie plaatjes.

Al die belangstelling maakte zichtbaar wel indruk op Jules. Merlier junior was goed aan het nadenken wat dat nu juist allemaal te betekenen had. Dat is misschien iets dat later nog veel meer zal doordringen dan ter plekke in Knokke-Heist. Het was misschien een kort maar wel een innig samenzijn voor het gezinnetje zo kort na de finish.