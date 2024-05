Analisten in katzwijm voor Pogacar, maar ook kritiek voor de rest: "Als je een loser bent ..."

Ook in de etappe van zaterdag stond er opnieuw geen maat op Tadej Pogacar. En dus is het stilaan de vraag wat de analisten vinden van al die overmacht. "Het lijkt alsof hij een toertochtje aan het maken is."

"Ik denk dat vele renners het gevoel hebben dat ze beter naar huis kunnen gaan. Het is een beetje teleurstellend dat er niemand echt probeerde aan te vallen. Enkel Tiberi en Arensman hebben een beetje geprobeerd."

"Het was een leuke koers, maar de laatste beklimming misten we een beetje vuurwerk", aldus Bobbie Traksel in zijn analyse bij Kop over Kop. Toch zag hij opnieuw een indrukwekkende Pogacar aan het werk - en hij was niet alleen.

© photonews

"Ik vind het knap dat hij altijd voor de overwinning gaat zelf. Zijn ploeg deed enorm sterk werk", aldus Jip van den Bos. "Het is fantastisch hoe hij het doet, het is een straling voor het oog hoe hij het doet", pikte Traksel in.

Allemaal dode vogeltjes

"Hij was klaar voor de sprint. Ik denk zelfs niet dat hij Majka nodig had, hij ging sowieso winnen. Het is alsof hij een zondagsritje doet. Hij maakt er een lange sprint van, zo'n tweehonderd meter. Dat is normaal voor op het vlakke."

Het verschil met de rest was dan ook groot: "Het is een fenomeen. De rest kan ook gewoon niet meer. Het zijn allemaal dode vogeltjes, ze kunnen niet beter. Het podium is hartstikke mooi, maar ze kunnen zich allemaal nu al afvragen hoe ze überhaupt iets kunnen winnen. Als je een loser bent, dan ga je voor een tweede plaats - al is het podium in een grote ronde wel iets speciaals."