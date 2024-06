Remco Evenepoel onthult een wel heel bijzonder groot plan met zijn carrière

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Remco Evenepoel staat eind deze maand voor het eerst in zijn carrière aan de start van de Ronde van Frankrijk. De ambities zijn groot, maar er is nog veel meer dan de Tour.

Remco Evenepoel maakt dit jaar zijn debuut in de Tour de France. Hij verwacht er bijzonder veel van, maar dan spreekt hij niet alleen over dit jaar.

“Ik ben heel ambitieus voor de Tour, maar in het licht van mijn hele loopbaan”, vertelt Evenepoel in de Tourspecial van Procycling. “Ooit wil ik hem winnen. Mocht dat niet lukken, het zij zo.”

Hij zit met een heel bijzonder plan in zijn carrière als het over grote rondes gaat. “Maar ik mik wel op eindwinst in de drie grote ronden voor mijn eindpalmares. Voor de Tour kan je gemakkelijk zeggen: 'Ik wil hem winnen.'”

Al weet hij zelf ook wel dat er nog heel veel werk aan de winkel is. “Ik ben realistisch genoeg dat ik nog niet op het niveau sta van Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard in de grote ronden. Zelfs Primoz Roglic staat momenteel voor mij.”

En dat betekent vooral keuzes maken, al doet Evenepoel dat eigenlijk niet graag. “Ik werk hard om hun niveau te bereiken. Daarom laat ik bepaalde wedstrijden links liggen. In de komende Tour wil ik sowieso een rit winnen. Dat zou al een heel mooi debuut zijn. Wanneer ik de top vijf haal, spreek ik over een heel geslaagde Tour.”

Komt er meer uit, dan is dat voor de renner van Soudal-QuickStep allemaal een bonus. “Het wordt een hele ontdekkingsreis. De ambities zijn er, maar ze zijn niet surrealistisch”, besluit onze landgenoot.