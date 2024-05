Manager van Biniam Girmay reageert op felle kritiek die er was na opgave in Giro

Biniam Girmay hield het in de Giro al snel voor bekeken. Maar niet iedereen vond zijn opgave een terechte beslissing.

Biniam Girmay won woensdag Circuit Franco-Belge. Het was pas zijn tweede zege van het seizoen, na de Surf Coast Classic eind januari.

In het voorjaar kwam hij enkele keren zwaar ten val, maar in de Giro d’Italia had hij er helemaal genoeg van toen hij twee keer tegen de vlakte ging in dezelfde etappe.

Dat leverde hem op dat moment heel veel kritiek op, omdat sommige analisten vonden dat hij daar enkel had mogen opgeven als hij breuken had en dat was uiteindelijk niet het geval.

“We vreesden toen voor een bekkenbreuk”, zegt sportief manager Aike Visbeek aan Het Nieuwsblad. “Ook de wonden die Bini opliep waren echt diep. Gelukkig toonden scans aan dat er toch geen breuk was. En zijn fighting spirit was heel groot: van zodra de dokters het licht op groen zetten, wilde hij zelf meteen opnieuw koersen.”

Veel koersen

De voorbije elf dagen stond Girmay aan de start van vijf koersen. “In de Port Epic was hij al heel gemotiveerd en in de Ronde van Limburg deed hij een mooie lead-out voor ploegmaat Gerben Thijssen. Hij had sinds de Giro een hele grote focus.”

Zondag komt Girmay nog in actie in de Brussels Cycling Classic. Vanaf dan bereidt hij zich in Eritrea voor op de Tour de France. Hij zal in eigen land ook nog het nationaal kampioenschap rijden.