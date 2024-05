'Meer nieuws over deelname van Vingegaard en Van Aert aan Tour de France'

Wout van Aert en Jonas Vingegaard kwamen dit voorjaar zwaar ten val. Het zorgde voor veel miserie voor beide renners.

Valpartijen, ze hebben het wielervoorjaar van 2024 stevig gedomineerd. Ook Visma Lease a Bike bleef er niet van gespaard. Wout van Aert kreeg zijn deel in Dwars door Vlaanderen, Jonas Vingegaard in de Ronde van het Baskenland.

Met alle gevolgen van dien. Van Aert miste de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, maar zag ook zijn debuut in de Giro d’Italia in het water vallen. Vingegaard is dan weer onzeker voor deelname aan de Tour de France.

Momenteel zitten beide renners in Tignes voor een hoogtestage. Daar zal in principe een beslissing genomen worden of ze aan de Tour deelnemen.

Revalidatie

“Jonas trainde eerst in Denemarken, trok dan op stage naar Mallorca en is nu in Tignes om een volgende stap te zetten in zijn revalidatieproces”, blijft woordvoerder Sander Kleikers van Visma Lease a Bike aan Het Laatste Nieuws heel erg op vlakte.

De krant voegt er zelf aan toe, dat als Wout van Aert de drie weken hoogtestage zonder problemen kan afwerken, hij zal deelnemen aan de Tour de France.

Ook voor Vingegaard zou er al duidelijkheid zijn. De winnaar van de twee voorbije edities van de Ronde van Frankrijk mag van zijn ploeg zelf beslissen of hij deelneemt of niet. Tegen een Deense topsporter zou hij op Mallorca gezegd hebben dat hij de Tour zal rijden dit jaar.