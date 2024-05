Visma Lease a Bike heeft belangrijk nieuws over de Tourdeelname van Vingegaard

Jonas Vingegaard bereidt zich in alle stilte voor op een mogelijke deelname aan de Tour de France. Het is momenteel nog niet geweten of hij het zal halen.

Op 29 juni gaat de Tour de France van start in Firenze. Het is voorlopig nog altijd afwachten als Jonas Vingegaard, de winnaar van de voorbije twee edities, er in Italië zal bij zijn.

“Ik durf er geen uitspraak over te doen”, zegt sportief directeur Merijn Zeeman in de Tourspecial van Procycling. “Jonas wordt op dit moment nog medisch begeleid. Het is niet zo dat hij alleen een conditionele achterstand heeft.”

Eén ding wordt cruciaal voor een mogelijke deelname. “Uiteindelijk gaat het erom dat hij in de laatste weken van de voorbereiding tijdens de hoogtestage in Tignes helemaal beschikbaar moet zijn voor alles wat we dan met de Tourpleog doen.”

Eigen beslissing

Vingegaard moet volgens Zeeman de zwaarste trainingen kunnen uitvoeren, ook al is dat misschien niet wat hij zelf ooit waard was. “Een renner die misschien niet zijn eigen topniveau heeft, maar die er wel zowel fysiek als mentaal klaar voor is”, klinkt het nog.

De keuze zal door Vingegaard zelf gemaakt worden, zo voegt Zeeman er nog aan toe. “Hij moeten zelf aanvoelen of hij er in alle opzichten helemaal klaar voor is en weer de oude Jonas is. De keuze is aan hem. Wij zullen nooit een renner dwingen om een wedstrijd te rijden. Ik denk dat die knoop niet eerder dan een week voor de Tourstart kan worden doorgehakt.”